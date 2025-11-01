Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte in Minute 16 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der BSC 99 Laucha steckte einmal Gelb ein (51.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Lauchaer revanchieren: In Minute 64 wurde das Gegentor durch Alexander Saal erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen BSC 99 Laucha – Minute 64

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Schirner, Hüttig (59. Alalo), Großmann, Mänicke (66. Kaiser), Bagdohn (66. Schied), Weise, Sambu, Kirchhoff, Töpe, Schulz

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Bothe, Keidel, Krentz, Thieme (90. Porse), Riesen, Schneller (90. Starch), Saal, Handt (73. Schmidt), Hahnemann (90. Schaer), Schumann

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260