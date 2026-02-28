Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und TSV Großkorbetha am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

Nils Thurm (TSV Großkorbetha) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Franz Friedrich Knothe (41.) erzielt wurde.

FC RSK Freyburg hinkt 0:2 hinterher – 41. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Jonas Weise (Freyburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freyburg erlangen (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – Weise, Bagdohn, Hüttig (46. Großmann), Schulz, S. Alalo, Schirner, Töpe, K. Alalo (46. Keller), Staupendahl, Schied (82. Rosenberg)

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Große, Hesse (84. Reinschmied), Berbig, Thurm, Schneider, Pschribülla, Knothe, Knothe (71. Hanschke), Küster

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122