Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem TSV Großkorbetha am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 3:3 (0:3)-Punkteteilung.

Freyburg/MTU. Der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nils Thurm mit einem Strafstoß für Großkorbetha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Franz Friedrich Knothe der Torschütze (41.).

FC RSK Freyburg liegt 0:2 im Rückstand – 41. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jonas Weise (Freyburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freyburg erreichen (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – Töpe, Hüttig (46. Großmann), S. Alalo, Schirner, Staupendahl, Schied (82. Rosenberg), Weise, K. Alalo (46. Keller), Schulz, Bagdohn

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm, Schneider, Hartmann, Knothe, Knothe (71. Hanschke), Küster, Hesse (84. Reinschmied), Pschribülla, Berbig, Große

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122