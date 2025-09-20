Ein 2:2 (2:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels II und VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Säuberlich der Torschütze (12.).

SSC Weißenfels II liegt in Minute 12 2:0 vorn

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Pause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke (45. Petrick), Scherbaum (11. Häcker), Kresse, Barnickel, Hauer, Scheiding, Beyer, Thormann, Säuberlich (75. Roy), Baust (67. Karl)

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Wenske, Wanski, Strese, Altenburg (71. Altenburg), Michael (45. Ernst), Franke, Meißner, Kummer

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33