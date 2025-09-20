Ein 2:2 (2:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels II und VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Säuberlich der Torschütze (12.).

SSC Weißenfels II mit 2:0 vorne – Minute 12

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Pause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Säuberlich (75. Roy), Barnickel, Thormann, Scheiding, Beyer, Hauer, Ducke (45. Petrick), Baust (67. Karl), Kresse, Scherbaum (11. Häcker)

VfB Oberröblingen: Beek – Wenske, Kummer, Michael (45. Ernst), Altenburg (71. Altenburg), Strese, Wanski, Meißner, Franke, Pulz

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33