Für den Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 endete das Spiel gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (47.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Erik Rothhoff (61.) erzielt wurde.

1:1 für SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 61. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits drei Minuten später konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erzielen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – F. Kopp, L. Kopp, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Ullmann, Rothhoff (78. Ghebregergis), Krämer, Kowol (78. Knappe), Freudenberg, Drischmann (46. L. Schmidt), Denzin (85. Brendel)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Horstka (61. Khodadadkheyl), Woithe, Beier (88. Graf), Elmi, Hempel, Hähnel, Lewinski, Rutz (68. Zimmermann), Goltz, Erovic

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63