Für den Gastgeber SV Wacker 1919 Wengelsdorf endete das Spiel gegen den SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf und dem SV Kelbra mit einem Remis.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tony Hempel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

84. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kelbra erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Marschhausen, Brovii, Erovic (77. Elmi), Horstka, Lewinski, Woithe, Hempel, Rutz, Osmanaj, Hähnel

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Khudyi, Matschulat, Nosov, Barthel, Hegenbart (81. Sommer), Conde, Sommer, Gurniak, Shpikula

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57