Kein Punktgewinn für SV Braunsbedra: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den FC RSK Freyburg einstecken.

Eine knappe Niederlage steckt SV Braunsbedra gegen FC RSK Freyburg ein: 0:1

Braunsbedra/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg mit einem torarmen 0:1 (0:0). 95 Fußballfans waren im Stadion des Friedens live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Braunsbedraner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Dahaba, Hassel (46. Fomba), Popov, Polishchuk, Glaubitz, Toth, Böhme (46. Schulze), Richter, Hägele, Abdelouahed (65. Nicolae)

FC RSK Freyburg: Derbek – Mänicke, Krumbholz (53. Keller), Töpe (75. Alalo), Schirner, Sambu, Weise, Großmann, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Kirchhoff, Schulz

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95