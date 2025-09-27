Mit einer Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Braunsbedra mit 1:2 (0:1).

Kai Roman Richter (SV Braunsbedra) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Braunsbedraner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Nicolas Baum der Torschütze (55.).

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen II und SV Braunsbedra – Minute 55

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Emilio Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Braunsbedraner Mannschaft den Sieg zu verschaffen (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Grüllmeyer, Hetke, Gümül (46. Stöhr), Schröter, Buchhorn, Dietze, Roßner, Baum, Eisler (78. Kögel), Fuhrmann

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz, Richter, Odufuye, Voigt, Popov, Polishchuk, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Böhme, Zinchenko, Hägele (63. Reifarth)

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28