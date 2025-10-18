Für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt SV Braunsbedra gegen FC RSK Freyburg ein: 0:1

Braunsbedra/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg mit einem torarmen 0:1 (0:0). 95 Fußballfans waren im Stadion des Friedens live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Hägele, Polishchuk, Toth, Glaubitz, Hassel (46. Fomba), Abdelouahed (65. Nicolae), Popov, Richter, Dahaba, Böhme (46. Schulze)

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Sambu, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Weise, Kirchhoff, Schirner, Töpe (75. Alalo), Mänicke, Großmann, Krumbholz (53. Keller)

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95