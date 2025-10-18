Für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt SV Braunsbedra gegen FC RSK Freyburg ein: 0:1

Braunsbedra/MTU. Im Stadion des Friedens haben 95 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Braunsbedra und dem FC RSK Freyburg verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Glaubitz, Polishchuk, Toth, Böhme (46. Schulze), Abdelouahed (65. Nicolae), Hägele, Popov, Dahaba, Richter, Hassel (46. Fomba)

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Schirner, Großmann, Sambu, Töpe (75. Alalo), Kirchhoff, Weise, Krumbholz (53. Keller), Mänicke

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95