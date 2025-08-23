Für den TSV Großkorbetha endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 1:2 (0:2).

Weißenfels/MTU. Vor 104 Zuschauern hat sich das Team von Nico Hoffmann mit 1:2 (0:2) gegen Freyburg geschlagen geben müssen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Lukas Töpe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Die Freyburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Töpe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

20. Minute: TSV Großkorbetha liegt 0:2 zurück

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Großkorbetha doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Großkorbetha erzielen (90.+5). Die Weißenfelser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm, Küster, F. F. Knothe, Schenk (62. Lieb), Große, Hartmann, P. Knothe, Sommerfeld (76. Berbig), Buchheim, Hesse (84. Hoppen)

FC RSK Freyburg: Derbek – Sambu (83. Alalo), Schirner, Pereira Nunes (62. Illig), Kaiser (87. Hüttig), Weise, Alalo, Schied, Bagdohn, Großmann (70. Kirchhoff), Töpe (76. Schulz)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104