Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Braunsbedra hinnehmen.

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kai Roman Richter für Braunsbedra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Nicolas Baum erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Emilio Böhme (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Braunsbedraner Mannschaft erzielen (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Eisler (78. Kögel), Baum, Fuhrmann, Grüllmeyer, Buchhorn, Gümül (46. Stöhr), Roßner, Dietze, Hetke

SV Braunsbedra: Henze – Böhme, Polishchuk, Odufuye, Voigt, Hägele (63. Reifarth), Zinchenko, Popov, Glaubitz, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Richter

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28