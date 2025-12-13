Der SSC Weißenfels II errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Max Hauer traf für den SSC Weißenfels II in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel SSC Weißenfels II gegen TSV Großkorbetha – 47. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Brian Olajide wurde für Erik Scherbaum eingesetzt und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite verließen Hannes Pschribülla für Lorenz Reinschmied und Oliver Seidel für Robert Schenk den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Brian Olajide, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Weißenfelser zu entscheiden (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Ducke (90. Karl), Barnickel (77. Köllner), Puphal, Beyer, Hauer (65. Haufe), Baust, Scheiding, Schumann, Häcker, Scherbaum (53. Olajide)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Seidel (72. Schenk), Knothe, Pschribülla (54. Reinschmied), Hartmann, Hesse, Küster (82. Berbig), Thurm, Schneider, Große, Knothe

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157