Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Kelbra ein 3:2 (2:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maximiliano Exequiel Conde für Kelbra traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

SV Kelbra führt mit 2:0 – Minute 18

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Es blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Knothe den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Shpikula, Matschulat, Rybak, Conde (90. Steinberg), Barthel, Eis, Okapal (83. Hegenbart), Gurniak, Nosov (75. Khudyi)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Berbig (65. Binneböse), Hartmann, Knothe, Pschribülla (83. Bader), Lieb, Hoppen, Reinschmied, Knothe, Küster, Schneider

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55