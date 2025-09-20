Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Die erste Hälfte des Spiels verlief ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ralph Marschhausen, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit der Weißenfelser Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Beier (59. Goltz), Marschhausen, Osmanaj (70. Deckner), Hähnel, Horstka, Rutz, Hempel, Brovii, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Erovic

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Meyer (53. Saddei), Semmer (47. Adamski), Sommerwerk, Berghammer (71. Richter), Marggraf, Grosser, Kuhnert, Bagehorn (66. Sell), Maak (78. Kunze)

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95