Der Sportring Mücheln sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den SV Braunsbedra.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Freitag haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Florian Grosser (45+1.) erzielt wurde.

Sportring Mücheln baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tobias Bagehorn den Ball über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Saddei (80. Meyer), Schubert (87. Sell), Sommerwerk, Bagehorn (72. Büttner), Semmer, Hiersig, Berghammer, Grosser (83. Scharf), Kuhnert, Maak

SV Braunsbedra: Henze – Bachirou Soulet, Glaubitz, Popov, Fomba (83. Erl), Hägele, Böhme, Zinchenko, Odufuye, Krechky (55. Dahaba), Reifarth

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650