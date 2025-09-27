Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli, Zech (90. Beyer), Beyenbach, Göbel, Wöpe, Weidner, Bauer, Schneider, Rackowitz (80. Ibrahim), (90. Pillert)

VfB Oberröblingen: Beek – Angelstein (51. Ernst), Strese, Michael, Pulz, Altenburg (62. Altenburg), Wenske, Franke, Kummer, Meißner, Cepa

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51