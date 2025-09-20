Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha fuhr der SV Kelbra am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Kelbra/MTU. Der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maximiliano Exequiel Conde für Kelbra traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde ein weiteres Tor durch Nazar Rybak erzielt.

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Es blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Knothe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Shpikula, Eis, Nosov (75. Khudyi), Okapal (83. Hegenbart), Gurniak, Tagishi, Conde (90. Steinberg), Barthel, Matschulat

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Pschribülla (83. Bader), Berbig (65. Binneböse), Schneider, Hartmann, Knothe, Reinschmied, Küster, Lieb, Hoppen, Knothe

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55