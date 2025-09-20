Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

1:1 für SV Wacker 1919 Wengelsdorf und Sportring Mücheln – 86. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ralph Marschhausen, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Weißenfelser zu entscheiden (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Horstka, Marschhausen, Beier (59. Goltz), Rutz, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Osmanaj (70. Deckner), Hähnel, Erovic, Brovii, Hempel

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Berghammer (71. Richter), Bagehorn (66. Sell), Meyer (53. Saddei), Marggraf, Maak (78. Kunze), Grosser, Sommerwerk, Semmer (47. Adamski), Schubert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95