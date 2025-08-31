Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal fuhr der VfB 1906 Sangerhausen II am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal am Sonntag 2:1 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Demir Mehmet Gümül für Sangerhausen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb (12.). Die Sangerhäuser konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Kevin Omnitz der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

43. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und TSV Kickers 66 Gonnatal im Gleichstand – 1:1

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Reiber, Baum, Eisler (90. Grübner), Dietze, Yadlos (90. Franke), Fuhrmann, Hetke, Gümül (75. Heinze), Buchhorn, Roßner

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Goldberg, Töpfer (79. Lenzewski), Stüber (67. Hagene), Leich, Siebenhüner (38. Franke), Omnitz, Paper, Säcker, Gaensewich (59. Hoffmann)

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175