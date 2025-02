Der FC RSK Freyburg erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Die 120 Besucher auf dem Jahnstadion Freyburg - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen das Team aus Oberröblingen mit 3:1 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Steven Krumbholz (FC RSK Freyburg) netzte dann spät in Spielminute 66 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Freyburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Sino Alalo der Torschütze (78.).

FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – Minute 78

Es sah nicht gut aus für Oberröblingen. Aber dann musste der FC RSK Freyburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Bagdohn konnte den Ball von Lennart Ryan Kummer nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (85.). Damit war der Sieg der Freyburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Weise, K. Alalo (58. Kaiser), Hüttig, Schied (90. Mänicke), Gottschalk, Schirner, Schulz (87. Bartel), S. Alalo, Dos Prazeres Pires, Krumbholz (90. Söll)

VfB Oberröblingen: Beek – Teske, Michael, Kummer, Franke, Meißner (82. Weißenberg), Nicolai, Friedrich, Koch, Cepa, Rätzke

Tore: 1:0 Steven Krumbholz (66.), 2:0 Sino Alalo (78.), 2:1 Lennart Ryan Kummer (81.), 3:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (85.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Luca Brendel, Daniel Göttel; Zuschauer: 120