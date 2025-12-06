Der FC RSK Freyburg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Die 120 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten das Team aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

83. Minute: FC RSK Freyburg führt mit zwei Toren

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Leon Staupendahl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Weise, Kaiser, Sambu (81. Beyer), Kirchhoff (51. Staupendahl), Schulz, Großmann, Pereira Nunes, Töpe (81. Illig), Mänicke, Rosenberg (81. Schirner)

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Strese, Koch, Ernst, Wanski, Michael, Altenburg (81. Kirchner), Pulz, Meißner (33. Cepa), Franke

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120