Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der FC RSK Freyburg von Trainer Ronny Sieber aus dem Kräftemessen mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

In Minute 14 schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde ein weiteres Tor durch Felix Kaiser erzielt.

FC RSK Freyburg liegt in Minute 73 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Khail Alalo, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (85.). Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Sambu, Mänicke, Weise, Großmann (80. Illig), Pereira Nunes, Schirner, Bagdohn (69. Kaiser), Schied (65. Rosenberg), Schulz, Töpe (65. Alalo)

SV Großgrimma: Meißner – Angeli, Zech, Pillert, Göbel, Weidner, Wöpe, Baum, Beyer, Schneider (30. Bach), Rackowitz

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140