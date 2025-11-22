Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der FC RSK Freyburg vor 110 Fußballfans über einen soliden 6:4 (3:2)-Erfolg gegen den SV Kelbra freuen.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der SV Kelbra ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:4 (3:2).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Freyburger (15.). Lukas Töpe traf für den FC RSK Freyburg in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Freyburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Jaroslav Shpikula der Torschütze (17.).

17. Minute FC RSK Freyburg auf Augenhöhe mit SV Kelbra – 1:1

Gleichstand. Die Freyburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Malam Sidi Sambu traf in Spielminute 28 per Strafstoß, gefolgt von Marvin Bagdohn (39.). Die Kelbraer blieben ihnen auf den Fersen. Artur Khudyi versenkte den Ball in der 43. Minute. Der FC RSK Freyburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Felix Kaiser schoss und traf in der 60. Spielminute, gefolgt von Leon Staupendahl (80.). So leicht ließen sich die Kelbraer nicht abhängen. Shpikula schoss und traf in der 88. Spielminute, gefolgt von Illia Nosov (94.). In der 26. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Kelbra kassierte jetzt eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Spielstand 5:4 für den FC RSK Freyburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Schon -2 Spielminuten später konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Kelbra

FC RSK Freyburg: Madeja – Schulz, Sambu (64. Staupendahl), Kaiser, Pereira Nunes, Töpe, Kirchhoff (61. Schied), Schirner, Bagdohn (86. Beyer), Weise (84. Rosenberg), Großmann

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Rybak (52. Seliushkov), Barthel, Nosov, Gurniak, Conde, Eis, Khudyi (63. Steinberg), Matschulat, Hegenbart (46. Tagishi)

Tore: 1:0 Lukas Töpe (16.), 1:1 Jaroslav Shpikula (17.), 2:1 Malam Sidi Sambu (28.), 3:1 Marvin Bagdohn (39.), 3:2 Artur Khudyi (43.), 4:2 Felix Kaiser (60.), 5:2 Leon Staupendahl (80.), 5:3 Jaroslav Shpikula (88.), 5:4 Illia Nosov (90.+4), 6:4 Leon Staupendahl (90.+6); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Julius Neumann, Wanja Pook; Zuschauer: 110