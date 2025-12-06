Der FC RSK Freyburg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Oberröblingen durch.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Minute 62 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

83. Minute: FC RSK Freyburg liegt mit 2:0 vorne

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Leon Staupendahl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Pereira Nunes, Kirchhoff (51. Staupendahl), Schulz, Kaiser, Großmann, Töpe (81. Illig), Mänicke, Sambu (81. Beyer), Weise, Rosenberg (81. Schirner)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Koch, Michael, Wanski, Kummer, Altenburg (81. Kirchner), Ernst, Pulz, Meißner (33. Cepa), Strese

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120