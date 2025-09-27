Eine herbe Schlappe erlitt der TSV Kickers 66 Gonnatal an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den BSC 99 Laucha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Lauchaer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

TSV Kickers 66 Gonnatal sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 53

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte noch dreimal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Simon Andreas Riesen (Laucha) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Steyer, Säcker, Paper (46. Siebenhüner), Gaensewich (60. Dittmann), Leich, Töpfer (60. Goldberg), Franke, Ditscher, Lenzewski (70. Hagene)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Handt, Hahnemann (76. Schmidt), Riesen, Schumann, Krentz, Keidel, Starch (59. Schmidt), Porse, Saal

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85