Eine deutliche Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 53 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

Minute 45+1: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Handt, Thieme, Schmidt, Saal, Hahnemann (46. Sielaff), Bothe, Schumann, Krentz, Riesen, Schneller

SSC Weißenfels II: Magul – Beyer, Säuberlich, Schumann, Hauer (64. Kalkofen), Kresse (51. Roy), Ducke, Barnickel, Scherbaum, Häcker (51. Maas), Karl

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53