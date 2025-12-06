Deutlich unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Auseinandersetzung gegen den SSC Weißenfels II vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das Match zwischen Laucha und Weißenfels ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Chris Karl den Ball ins Netz.

BSC 99 Laucha sieht sich 0:2 im Rückstand – 46. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Bothe, Schneller, Handt, Krentz, Schumann, Saal, Schmidt, Hahnemann (46. Sielaff), Thieme, Riesen

SSC Weißenfels II: Magul – Schumann, Scherbaum, Häcker (51. Maas), Ducke, Beyer, Barnickel, Säuberlich, Karl, Kresse (51. Roy), Hauer (64. Kalkofen)

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53