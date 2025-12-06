Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SSC Weißenfels II unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das Match zwischen Laucha und Weißenfels ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Chris Karl den Ball ins Netz.

BSC 99 Laucha gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 45+1

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Saal, Krentz, Hahnemann (46. Sielaff), Schumann, Handt, Schneller, Schmidt, Bothe, Riesen, Thieme

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Schumann, Scherbaum, Häcker (51. Maas), Kresse (51. Roy), Karl, Hauer (64. Kalkofen), Beyer, Barnickel, Säuberlich

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53