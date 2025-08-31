Fußball-Landesklasse 6: An diesem Sonntag hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

BSC 99 Laucha liegt 0:2 zurück – Minute 32

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Nils Thurm den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (67.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schumann, Handt, Porse, Saal, Riesen, Hahnemann, Bothe, Schneller (74. Jarju), Krentz, Schmidt

TSV Großkorbetha: Stark – Reinschmied, Knothe (78. Langheinrich), Hartmann, Knothe, Hesse (70. Pschribülla), Küster (46. Sommerfeld), Schenk (70. Lieb), Thurm, Große, Schneider

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87