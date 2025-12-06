Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Großgrimma mit 1:3 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Vor 52 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 1:3 (1:1) gegen Großgrimma geschlagen geben müssen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Heiko Angeli am Ende der ersten Halbzeit, als Felix Zech für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Marcus Paper den Ball ins Netz (45+10.).

Minute 45+10 TSV Kickers 66 Gonnatal auf Augenhöhe mit SV Großgrimma – 1:1

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Großgrimma noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Minute konnte Sebastian Krobitzsch (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 3:1 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Hoffmann (75. Kurotschkin), Omnitz, Siebenhüner (75. Hagene), Stüber, Ditscher, Steyer, Dittmann, Lenzewski (59. Froeschen), Goldberg (29. Töpfer), Paper

SV Großgrimma: Schmidt – Schneider, Krobitzsch, Pillert (46. Ibrahim), Rackowitz (82. Link), Zech, Wöpe, Göbel, Baum (57. Beqiraj), Weidner, Bauer (90. Palatini)

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52