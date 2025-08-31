Deutlich unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha im Spiel gegen den TSV Großkorbetha am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

Nach 17 Minuten schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jonas Schneider den Ball ins Netz (32.).

BSC 99 Laucha liegt 0:2 zurück – Minute 32

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Nils Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (67.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Hahnemann, Riesen, Schmidt, Bothe, Handt, Schumann, Porse, Schneller (74. Jarju), Krentz, Saal

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm, Hesse (70. Pschribülla), Schenk (70. Lieb), Hartmann, Küster (46. Sommerfeld), Reinschmied, Große, Knothe (78. Langheinrich), Schneider, Knothe

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87