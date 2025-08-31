Fußball-Landesklasse 6: An diesem Sonntag hat der BSC 99 Laucha im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Vor 87 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2) gegen Großkorbetha geschlagen geben müssen.

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

BSC 99 Laucha liegt 0:2 im Rückstand – Minute 32

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur eine Spielminute darauf konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schmidt, Hahnemann, Handt, Schumann, Bothe, Krentz, Riesen, Schneller (74. Jarju), Porse, Saal

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (70. Pschribülla), Hartmann, Knothe, Thurm, Reinschmied, Knothe (78. Langheinrich), Schenk (70. Lieb), Schneider, Große, Küster (46. Sommerfeld)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87