Eine herbe Schlappe erlitt der SV Wacker 1919 Wengelsdorf an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steffen Schülert. Der Trainer von Wengelsdorf musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Farnstädt beobachten.

In Minute 15 schoss Christian Leibham das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Bl.-W. Farnstädt 1 musste einmal Gelb hinnehmen (17.). Die Farnstädter legten in der 32. Spielminute nach. Diesmal war Julius Schock der Torschütze.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Der Siegeszug der Farnstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Beyer im gegnerischen Tor. Martin Keilhaupt traf gleich mehrmals – in Minute 43 und 85. Spielstand 4:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Keilhaupt den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Farnstädter entschieden. Die Weißenfelser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Woithe, Khodadadkheyl, Hempel (64. Fabian), Erovic, Lewinski, Böhme (65. Abdullah), Horstka, Beier, Rutz (81. Wolf), Beltz

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt (80. Bornschein) – Raspe, Dittmann-Wenig, Schock (70. Mohamed), Ghemari (64. Schmidt), Smorgol (59. Reiter), Swientek, Leibham, Haffke, Fleer (73. Nimz), Keilhaupt

Tore: 0:1 Christian Leibham (15.), 0:2 Julius Schock (32.), 0:3 Martin Keilhaupt (43.), 0:4 Martin Keilhaupt (85.), 0:5 Martin Keilhaupt (89.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Max Müller, Arne Friedrich; Zuschauer: 85