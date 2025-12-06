Signifikant unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha im Spiel gegen den SSC Weißenfels II vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Vor 53 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In Minute 46 wurde das zweite Tor durch Chris Karl erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Krentz, Thieme, Schmidt, Saal, Bothe, Schumann, Schneller, Hahnemann (46. Sielaff), Riesen, Handt

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum, Kresse (51. Roy), Ducke, Barnickel, Karl, Säuberlich, Hauer (64. Kalkofen), Schumann, Häcker (51. Maas), Beyer

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53