Eine bittere Schlappe erlitt der SV Wacker 1919 Wengelsdorf an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Christian Leibham (SV Bl.-W. Farnstädt 1) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Bl.-W. Farnstädt 1 musste einmal Gelb hinnehmen (17.). Die Farnstädter legten in der 32. Spielminute nach. Diesmal war Julius Schock der Torschütze.

Der Siegeszug der Farnstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Beyer im gegnerischen Tor. Martin Keilhaupt traf gleich mehrmals – in Minute 43 und 85. Spielstand 4:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Unmittelbar darauf gelang es Keilhaupt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (89.). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Hempel (64. Fabian), Böhme (65. Abdullah), Erovic, Woithe, Horstka, Rutz (81. Wolf), Lewinski, Beier, Beltz, Khodadadkheyl

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt (80. Bornschein) – Swientek, Dittmann-Wenig, Leibham, Smorgol (59. Reiter), Ghemari (64. Schmidt), Schock (70. Mohamed), Raspe, Keilhaupt, Fleer (73. Nimz), Haffke

Tore: 0:1 Christian Leibham (15.), 0:2 Julius Schock (32.), 0:3 Martin Keilhaupt (43.), 0:4 Martin Keilhaupt (85.), 0:5 Martin Keilhaupt (89.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Max Müller, Arne Friedrich; Zuschauer: 85