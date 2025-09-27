Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal in der Auseinandersetzung gegen den BSC 99 Laucha am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Laucha beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Laucha noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Bastian Hahnemann erzielt.

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück – Minute 53

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Lenzewski (70. Hagene), Steyer, Ditscher, Töpfer (60. Goldberg), Gaensewich (60. Dittmann), Paper (46. Siebenhüner), Omnitz, Leich, Franke, Säcker

BSC 99 Laucha: Fahnert – Porse, Handt, Schumann, Riesen, Starch (59. Schmidt), Saal, Schneller, Hahnemann (76. Schmidt), Krentz, Keidel

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85