Eine bittere Schlappe erlitt der TSV Kickers 66 Gonnatal an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den BSC 99 Laucha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Laucha ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Laucha noch einen drauf: In Minute 53 wurde das zweite Tor durch Bastian Hahnemann erzielt.

53. Minute: TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste noch dreimal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Töpfer (60. Goldberg), Omnitz, Steyer, Leich, Gaensewich (60. Dittmann), Paper (46. Siebenhüner), Franke, Lenzewski (70. Hagene), Ditscher

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Keidel, Starch (59. Schmidt), Porse, Hahnemann (76. Schmidt), Handt, Saal, Krentz, Schneller, Schumann

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85