Deutlich unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal in der Auseinandersetzung gegen den BSC 99 Laucha vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Laucha beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

TSV Kickers 66 Gonnatal sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 53

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Andreas Riesen (Laucha) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 verließen die Lauchaer den Platz als Sieger. Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Franke, Töpfer (60. Goldberg), Paper (46. Siebenhüner), Gaensewich (60. Dittmann), Säcker, Steyer, Omnitz, Lenzewski (70. Hagene), Leich

BSC 99 Laucha: Fahnert – Porse, Schumann, Saal, Keidel, Krentz, Handt, Starch (59. Schmidt), Schneller, Riesen, Hahnemann (76. Schmidt)

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85