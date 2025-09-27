Eine deutliche Schlappe erlitt der TSV Kickers 66 Gonnatal an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den BSC 99 Laucha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Laucha beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Laucha noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Bastian Hahnemann erzielt.

Minute 53: TSV Kickers 66 Gonnatal 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Steyer, Omnitz, Franke, Lenzewski (70. Hagene), Paper (46. Siebenhüner), Leich, Gaensewich (60. Dittmann), Ditscher, Töpfer (60. Goldberg)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schumann, Riesen, Krentz, Saal, Porse, Hahnemann (76. Schmidt), Handt, Keidel, Starch (59. Schmidt), Schneller

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85