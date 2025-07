Braunsbedra/MTU. Achtmal hat der SV Braunsbedra am Samstag gegen die Gäste aus Spergau eingenetzt. 8:0 (4:0) für die Braunsbedraner.

In Minute 14 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Idrisa Sidi Sambu das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (14.). Die Braunsbedraner legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Mathias Schulze der Torschütze (16.).

SV Braunsbedra führt nach 16 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Braunsbedraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Rützel im gegnerischen Tor. Janne Werner traf in Minute 26, Sidi Sambu in Minute 40, Silton Sauna Sanha Bacai in Minute 47, in Minute 61 und Paskal Dubelzek in Minute 69. Spielstand 7:0 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Suleimane Candé Djaló (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 8:0 gingen die Braunsbedraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SG Spergau

SV Braunsbedra: Ochse – Pereira Nunes, Sidi Sambu, Voigt, (67. Zinchenko), Odufuye (73. Glaubitz), Schulze, Hassel (58. Dubelzek), Sanha Bacai (58. Murke), Candé Djaló, Werner (84. Richter)

SG Spergau: Engel – Hoffmann (46. Machner), Böttger (46. Podvorica), Ionasanu, Jauck, Bernhardt, Lorber, Horvath, Osmanaj, Hnatyk (50. Machner), Jauck (63. Iantorno)

Tore: 1:0 Idrisa Sidi Sambu (14.), 2:0 Mathias Schulze (16.), 3:0 Janne Werner (26.), 4:0 Idrisa Sidi Sambu (40.), 5:0 Silton Sauna Sanha Bacai (47.), 6:0 (61.), 7:0 Paskal Dubelzek (69.), 8:0 Suleimane Candé Djaló (83.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Levin Mirko Suski, Kay Schröter; Zuschauer: 160