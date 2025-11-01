Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag setzte sich der Gastgeber VfB Oberröblingen vor 284 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überlegenen 7:1 (3:0) durch.

Sangerhausen/MTU. Gleich siebenmal hat der VfB Oberröblingen am Samstag gegen die Gegner aus Gonnatal eingenetzt. 7:1 (3:0) für die Sangerhauser.

Gleich nach Anpfiff schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Florian Cepa (22.) erzielt wurde.

VfB Oberröblingen liegt in Minute 22 2:0 vorn

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es lief nicht gut für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Mika Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 auszubauen (87.). Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Leich (46. Meißner), Koch, Franke (73. G. Altenburg), Kummer, Strese, Rühlke (75. Ernst), Pulz (63. Wenske), Wanski, Cepa (70. M. Altenburg)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg (56. Hoffmann), Stüber (56. Dittmann), Siebenhüner (80. Hagene), Lenzewski, Omnitz, Steyer, Franke, Leich (65. Ditscher), Froeschen (46. Kurotschkin), Säcker

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284