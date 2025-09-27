Deutlich unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal in der Partie gegen den BSC 99 Laucha am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Vor 85 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1) gegen Laucha eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Christopher Schumann (BSC 99 Laucha) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Lauchaer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück – Minute 53

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste noch dreimal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Andreas Riesen (Laucha) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Töpfer (60. Goldberg), Steyer, Ditscher, Säcker, Leich, Omnitz, Paper (46. Siebenhüner), Gaensewich (60. Dittmann), Lenzewski (70. Hagene), Franke

BSC 99 Laucha: Fahnert – Krentz, Hahnemann (76. Schmidt), Starch (59. Schmidt), Porse, Riesen, Saal, Schneller, Handt, Keidel, Schumann

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85