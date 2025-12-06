Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der BSC 99 Laucha im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SSC Weißenfels II unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Säuberlich (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Saal, Bothe, Hahnemann (46. Sielaff), Schmidt, Krentz, Riesen, Schumann, Handt, Schneller, Thieme

SSC Weißenfels II: Magul – Säuberlich, Beyer, Karl, Häcker (51. Maas), Scherbaum, Hauer (64. Kalkofen), Schumann, Kresse (51. Roy), Barnickel, Ducke

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53