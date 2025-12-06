Eine deutliche Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 53 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

BSC 99 Laucha liegt 0:2 zurück – Minute 45+1

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

30 Minuten nach der Pause konnte Säuberlich (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Handt, Bothe, Schmidt, Saal, Schumann, Krentz, Riesen, Thieme, Hahnemann (46. Sielaff), Schneller

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker (51. Maas), Kresse (51. Roy), Ducke, Beyer, Barnickel, Scherbaum, Schumann, Hauer (64. Kalkofen), Karl, Säuberlich

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53