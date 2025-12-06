Signifikant unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha im Spiel gegen den SSC Weißenfels II letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Vor 53 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

Minute 45+1: BSC 99 Laucha 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Säuberlich den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Saal, Handt, Bothe, Schmidt, Krentz, Schumann, Thieme, Schneller, Riesen, Hahnemann (46. Sielaff)

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (64. Kalkofen), Schumann, Ducke, Scherbaum, Kresse (51. Roy), Barnickel, Säuberlich, Häcker (51. Maas), Karl, Beyer

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53