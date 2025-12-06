Signifikant unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Auseinandersetzung gegen den SSC Weißenfels II vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einmal treffen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Chris Karl erzielt.

BSC 99 Laucha gerät 0:2 ins Hintertreffen – 46. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Säuberlich den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Saal, Krentz, Hahnemann (46. Sielaff), Bothe, Schumann, Thieme, Schmidt, Schneller, Handt, Riesen

SSC Weißenfels II: Magul – Kresse (51. Roy), Schumann, Häcker (51. Maas), Ducke, Scherbaum, Hauer (64. Kalkofen), Beyer, Säuberlich, Barnickel, Karl

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53