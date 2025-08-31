Signifikant unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha im Spiel gegen den TSV Großkorbetha letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

Franz Friedrich Knothe (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

BSC 99 Laucha sieht sich 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur eine Spielminute später konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Saal, Krentz, Schmidt, Schumann, Schneller (74. Jarju), Porse, Hahnemann, Bothe, Riesen, Handt

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (70. Pschribülla), Große, Knothe (78. Langheinrich), Hartmann, Küster (46. Sommerfeld), Schenk (70. Lieb), Thurm, Schneider, Knothe, Reinschmied

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87