Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Großgrimma mit 1:3 (0:1).

Das war kein erfreulicher Spieltag für Daniel Stache. Der Trainer von Stedten musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Großgrimma beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Heiko Angeli am Ende der ersten Halbzeit, als Max Rackowitz für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Großgrimma noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Marius Baum erzielt.

SV Romonta 90 Stedten liegt 0:2 zurück – 57. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 59: Großgrimma traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maik Witt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

Unmittelbar darauf gelang es Marcel Merker, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu verschaffen (61.). Der SV Romonta 90 Stedten rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Großgrimma

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler (68. Raase), Böttger, Hauser (71. Dincel), Lindau, Maak, Höher, Grünhage, Parthier, Merker (71. Jung), Nachtwein (46. Thomas)

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe (71. Weidner), Baum (85. Pillert), Benndorf, (90. Ibrahim), Beyenbach, Rackowitz (78. Boronczyk), Witt, Göbel, Zech (68. Bauer)

Tore: 0:1 Max Rackowitz (41.), 0:2 Marius Baum (57.), 0:3 Maik Witt (59.), 1:3 Marcel Merker (61.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Christian Eden, William Kalbach; Zuschauer: 102